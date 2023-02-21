Usmonova Iboxon
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1938
Дочь: Karimova Inobatxon
Отец ребёнка: Usmonov Raxmonberdi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахмонов Холмуроджон
Отец ребёнка: Usmonov Raxmonberdi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахмонов Махмуджон
Отец ребёнка: Usmonov Raxmonberdi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахмонов Мухторжон
Отец ребёнка: Usmonov Raxmonberdi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усмонов Мамиржон
Отец ребёнка: Usmonov Raxmonberdi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахмонов Рахимжон
Отец ребёнка: Usmonov Raxmonberdi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахмонов Косимжон
Отец ребёнка: Usmonov Raxmonberdi
Смерть
Неизвестно