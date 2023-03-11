Ваторе Мистер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваторе Мистер

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.01

Сын: Ваторе Калеб

Мать ребёнка: не указана

Форготн Холлоу
Расса: Вампир Национальность: Еврей
Рождение ребёнка
01.01.01

Дочь: Ваторе Лилит

Мать ребёнка: не указана

Форготн Холлоу
Расса: Вампир Национальность: Еврейка
Смерть
Неизвестно
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