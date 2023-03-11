Ваторе Мистер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.01
Сын: Ваторе Калеб
Мать ребёнка: не указана
Форготн Холлоу
Расса: Вампир Национальность: Еврей
Рождение ребёнка
01.01.01
Дочь: Ваторе Лилит
Мать ребёнка: не указана
Форготн Холлоу
Расса: Вампир Национальность: Еврейка
Смерть
Неизвестно