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Шушлебин Сергей Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854

Отец: Шушлебин Яков Максимов

Мать: Шушлебина Наталия Ефимова

Бракосочетание
11.10.1887 ст.

Жена: Шушлебина Анастасия Иоаннова

Мещанин г. Пишпека Сергей Иаковлев Шушлебин, 33 лет, православного вероисповедания, вторым браком Крестьянская дочь девица селения Аламедин Анастасия Иоанновна Чернецова, 17 лет, православного вероисп... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1889 ст.

Сын: Шушлебин Симеон Сергеев

Мать ребёнка: Шушлебина Анастасия Иоаннова

Пишпекский мещанин Сергий Иаковлев Шушлебин и законная его жена Анастасия Иоаннова, оба православные Восприемниками были: Аламединский крестьянин Петр Кононов Чернецов и Пишпекского мещанина Севастиа... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1890

Сын: Шушлебин Феодор Сергеев

Мать ребёнка: Шушлебина Анастасия Иоаннова

Пишпекский мещанин Сергий Иаковлев Шушлебин и законная его жена Афанасия Иоаннова, оба православные Восприемниками были: Аламединский крестьянин Петр Иоаннов Чернецов и отставного унтер-офицера Иерофе... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1900

Сын: Шушлебин Яков Сергеев

Мать ребёнка: Шушлебина Анастасия Иоаннова

Мещанин города Пишпека Сергий Иаковлев Шушлебин и законная его жена Анастасия Иоаннова, оба православные Восприимниками были: Мещанин того же города Иоанн Косьмин Стручков и Мещанская жена Анастасия П... Показать все
Рождение ребёнка
02.03.1915 ст.

Сын: Шушлебин Василий Сергеев

Мать ребёнка: Шушлебина Анастасия Иоаннова

Мещанин города Пишпека Сергий Иаковлев Шушлебин и законная его жена Анастасия Иоаннова, оба православные Восприемниками были: Пишпекский мещанин Николай Яковлев Шусов и села Лебединского крестьянская ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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