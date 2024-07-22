Шушлебин Сергей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1854
Отец: Шушлебин Яков Максимов
Бракосочетание
11.10.1887 ст.
Мещанин г. Пишпека Сергей Иаковлев Шушлебин, 33 лет, православного вероисповедания, вторым браком Крестьянская дочь девица селения Аламедин Анастасия Иоанновна Чернецова, 17 лет, православного вероисп... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1889 ст.
Мать ребёнка: Шушлебина Анастасия Иоаннова
Пишпекский мещанин Сергий Иаковлев Шушлебин и законная его жена Анастасия Иоаннова, оба православные Восприемниками были: Аламединский крестьянин Петр Кононов Чернецов и Пишпекского мещанина Севастиа... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1890
Мать ребёнка: Шушлебина Анастасия Иоаннова
Пишпекский мещанин Сергий Иаковлев Шушлебин и законная его жена Афанасия Иоаннова, оба православные Восприемниками были: Аламединский крестьянин Петр Иоаннов Чернецов и отставного унтер-офицера Иерофе... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1900
Мать ребёнка: Шушлебина Анастасия Иоаннова
Мещанин города Пишпека Сергий Иаковлев Шушлебин и законная его жена Анастасия Иоаннова, оба православные Восприимниками были: Мещанин того же города Иоанн Косьмин Стручков и Мещанская жена Анастасия П... Показать все
Рождение ребёнка
02.03.1915 ст.
Мать ребёнка: Шушлебина Анастасия Иоаннова
Мещанин города Пишпека Сергий Иаковлев Шушлебин и законная его жена Анастасия Иоаннова, оба православные Восприемниками были: Пишпекский мещанин Николай Яковлев Шусов и села Лебединского крестьянская ... Показать все
Смерть
Неизвестно