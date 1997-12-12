Могильниченко (Белим) Надежда Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1931
Дата смерти12.12.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1931
Отец: Белим Данил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1949
Сын: Могильниченко Валерий Борисович
Отец ребёнка: Могильниченко Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Могильниченко Виктор Борисович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
12.12.1997