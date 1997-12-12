Могильниченко (Белим) Надежда Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могильниченко (Белим) Надежда Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1931

Дата смерти

12.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1931

Отец: Белим Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1949

Сын: Могильниченко Валерий Борисович

Отец ребёнка: Могильниченко Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Могильниченко Виктор Борисович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
12.12.1997
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