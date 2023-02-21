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Вдовин Алексадр Анатольевич
Вдовин Алексадр Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.11.1963
Пол
Мужской
Отец
Вдовин Анатолий Иванович
1940 г.р.
Мать
Демьянова Таисия Григорьевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1963
Отец:
Вдовин Анатолий Иванович
Мать:
Демьянова Таисия Григорьевна
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