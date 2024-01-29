Домна Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Данилович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Хрестиния Семеновна
Отец ребёнка: Семен Данилович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семен Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Данилович
Место жительства
Неизвестно
Черная Грязь, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно