Домна Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Игнатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Данилович

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Хрестиния Семеновна

Отец ребёнка: Семен Данилович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Данилович

Место жительства
Неизвестно
Черная Грязь, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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