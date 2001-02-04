Ракшин Михаил Никифорович
Место рожденияТамбовская область
Дата рождения25.11.1931
Дата смерти04.02.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1931
Отец: Ракшин Никифор Александрович
Мать: Анна Константиновна
Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.11.1957
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
09.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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г.Черкесск Ставропольского края
Смерть
04.02.2001
Инжавино
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
село Карай-Пущино Тамбовская область