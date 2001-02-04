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Ракшин Михаил Никифорович

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Место рождения

Тамбовская область

Дата рождения

25.11.1931

Дата смерти

04.02.2001

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1931

Отец: Ракшин Никифор Александрович

Мать: Анна Константиновна

Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
09.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Черкесск Ставропольского края
Смерть
04.02.2001
Инжавино
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
село Карай-Пущино Тамбовская область
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