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Мосолова Вера Александровна
Мосолова Вера Александровна
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Место рождения
Троицкое
Дата рождения
1896
Дата смерти
1938
Пол
Женский
Отец
Мосолов Александр Михайлович
1848 г.р.
Мать
Мосолова (Асеева) Татьяна Исафовна
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Мосолов Александр Михайлович
Мать:
Мосолова Татьяна Исафовна
Троицкое
Смерть
1938
Донецк
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