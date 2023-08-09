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Мосолова Вера Александровна

Место рождения

Троицкое

Дата рождения

1896

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Мосолов Александр Михайлович

Мать: Мосолова Татьяна Исафовна

Смерть
1938