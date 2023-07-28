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Грязнова Наталья Капитоновна
Грязнова Наталья Капитоновна
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Место рождения
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
Дата рождения
04.12.1959
Пол
Женский
Отец
Грязнов Капитон Осипович
1937 г.р.
Мать
Грязнова (Фетисова) Валентина Ивановна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
04.12.1959
Отец:
Грязнов Капитон Осипович
Мать:
Грязнова Валентина Ивановна
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
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