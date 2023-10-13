Григорян Ваник — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорян Ваник

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1966

Сын: Григорян Ваграм Ваняевич

Мать ребёнка: Григорян Джульета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорян Лилит

Мать ребёнка: Григорян Джульета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорян Вартан

Мать ребёнка: Григорян Джульета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорян Армен

Мать ребёнка: Григорян Джульета

Смерть
Неизвестно
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