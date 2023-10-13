Григорян Ваник
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1966
Мать ребёнка: Григорян Джульета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорян Лилит
Мать ребёнка: Григорян Джульета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорян Вартан
Мать ребёнка: Григорян Джульета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорян Армен
Мать ребёнка: Григорян Джульета
Смерть
Неизвестно