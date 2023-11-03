Богословцева (Кузнецова?) Мария Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Богословцев Геннадий Иванов
Отец ребёнка: Богословцев Иван Николаевич
Сын: Богословцев Геннадий 2 Иванов
Отец ребёнка: Богословцев Иван Николаевич
Дочь: Феоктиста Иванова
Отец ребёнка: Богословцев Иван Николаевич
Дочь: Ефросинья Иванова
Отец ребёнка: Богословцев Иван Николаевич
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Богословцев Иван Николаевич
Дочь: Выходцева Елена Иванова
Отец ребёнка: Богословцев Иван Николаевич
Сын: Богословцев Константин Иванов
Отец ребёнка: Богословцев Иван Николаевич
Сын: Богословцев Сергей Иванов
Отец ребёнка: Богословцев Иван Николаевич
Сын: Богословцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Богословцев Иван Николаевич
Дочь: Едизавета Иванова
Отец ребёнка: Богословцев Иван Николаевич
Сын: Богословцев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Богословцев Иван Николаевич
Дочь: Калинина? Анна Ивановна
Отец ребёнка: Богословцев Иван Николаевич