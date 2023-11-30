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Зубрев Гаврила Алексеевич

Место рождения

Косилово, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Зубрев Алексей Афанасьев

Мать: Зубрева Анна Климовна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
20.04.1782
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 4-я Ревизская сказка, 1782г.
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ефимия Гавриловсна

Мать ребёнка: Зубрева Прасковья Васильева

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
?.05.1795
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 5-я Ревизская сказка, 1795г.
Упоминание
?.09.1811
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 6-я Ревизская сказка, 1811г.
Путешествие
1811
Откуда: Становое Переселен в Херсонская губерния, Елизаветградский уезд, слобода Славянск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубрева Прасковья Васильева

Смерть
Неизвестно
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