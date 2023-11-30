Зубрев Гаврила Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Зубрев Алексей Афанасьев
Мать: Зубрева Анна Климовна
Упоминание
20.04.1782
Перепись населения | 4-я Ревизская сказка, 1782г.
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ефимия Гавриловсна
Мать ребёнка: Зубрева Прасковья Васильева
Упоминание
?.05.1795
Перепись населения | 5-я Ревизская сказка, 1795г.
Упоминание
?.09.1811
Перепись населения | 6-я Ревизская сказка, 1811г.
Путешествие
1811
Откуда: Становое Переселен в Херсонская губерния, Елизаветградский уезд, слобода Славянск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно