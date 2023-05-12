Мещерякова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1916
Дата смерти19.01.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1936
Сын: Мещеряков Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.05.1941
Сын: Мещеряков Станислав Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.08.1949
Дочь: Секирина Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Скорняков Григорий Семенович
Рождение ребёнка
04.01.1952
Дочь: Мануковская Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Скорняков Григорий Семенович
Новая Усмань, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.08.1957
Сын: Скорняков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Скорняков Григорий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мещеряков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1980