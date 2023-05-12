Мещерякова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1916

Дата смерти

19.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1936

Сын: Мещеряков Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.05.1941

Сын: Мещеряков Станислав Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.08.1949

Дочь: Секирина Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Скорняков Григорий Семенович

Рождение ребёнка
04.01.1952

Дочь: Мануковская Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Скорняков Григорий Семенович

Новая Усмань, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.08.1957

Сын: Скорняков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Скорняков Григорий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещеряков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скорняков Григорий Семенович

Смерть
19.01.1980