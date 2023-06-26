Кононов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононов Иван

Кононов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Кононов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кононов Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Со слов сына Бориса работал до ВОВ на Сясьском ЦБК, потом эвакуированы в Молотовскую область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глафира Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно