Дейнеко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДейнеко Виктор

Дейнеко Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ментус Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Дейнеко Жанна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дейнеко Василий Викторович

Мать ребёнка: Дейнеко Жанна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дейнеко Виктор Викторович

Мать ребёнка: Дейнеко Жанна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дейнеко Жанна Ивановна

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