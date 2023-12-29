Дейнеко Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ментус Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Дейнеко Жанна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дейнеко Василий Викторович
Мать ребёнка: Дейнеко Жанна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дейнеко Виктор Викторович
Мать ребёнка: Дейнеко Жанна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дейнеко Жанна Ивановна