Маринин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринин Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1953

Сын: Маринин Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Маринина Лилия Алексеевна

Рождение ребёнка
04.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маринина Лилия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маринина Лилия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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