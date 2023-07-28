Федотова (Куринова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Куринова) Варвара Ивановна

Место рождения

Сходнево, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Сходнево, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.01.1903

Муж: Федотов Виктор Прохорович

Рождение ребёнка
20.05.1904

Дочь: Федотова Варвара Викторовна

Отец ребёнка: Федотов Виктор Прохорович

Рождение ребёнка
11.11.1905

Сын: Федотов Фёдор Викторович

Отец ребёнка: Федотов Виктор Прохорович

Рождение ребёнка
18.05.1908

Сын: Федотов Константин Викторович

Отец ребёнка: Федотов Виктор Прохорович

Смерть
Неизвестно