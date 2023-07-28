Федотова (Куринова) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1903
Рождение ребёнка
20.05.1904
Дочь: Федотова Варвара Викторовна
Отец ребёнка: Федотов Виктор Прохорович
Рождение ребёнка
11.11.1905
Отец ребёнка: Федотов Виктор Прохорович
Рождение ребёнка
18.05.1908
Сын: Федотов Константин Викторович
Отец ребёнка: Федотов Виктор Прохорович
Смерть
Неизвестно