Тулатов Сурхау
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тулатов Дако
Мать: Тулатова Джан
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Есенова Залихан
Мать ребёнка: Тулатова Аду
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Тезиева Хани
Мать ребёнка: Тулатова Аду
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Госамайхо
Мать ребёнка: Тулатова Аду
Рождение ребёнка
1793
Сын: Тулатов Беслан-Хаджи
Мать ребёнка: Тулатова Аду
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Есенова Хаджихан Сурхавона
Мать ребёнка: Тулатова Аду
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туганова Шатана Сурхаовна
Мать ребёнка: Тулатова Аду
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тулатова Аду
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тулатова Аду