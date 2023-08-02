Тулатов Сурхау — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатов Сурхау

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тулатов Дако

Мать: Тулатова Джан

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Есенова Залихан

Мать ребёнка: Тулатова Аду

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Тезиева Хани

Мать ребёнка: Тулатова Аду

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Госамайхо

Мать ребёнка: Тулатова Аду

Рождение ребёнка
1793

Сын: Тулатов Беслан-Хаджи

Мать ребёнка: Тулатова Аду

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Есенова Хаджихан Сурхавона

Мать ребёнка: Тулатова Аду

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туганова Шатана Сурхаовна

Мать ребёнка: Тулатова Аду

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулатова Аду

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулатова Аду