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Свешников Иван Андреевич

Место рождения

Москва, Царство Русское

Дата рождения

1707

Дата смерти

После 1770

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Свешников Андрей Петрович

Мать: не указана

Москва, Царство Русское
Бракосочетание
1735

Жена: Свешникова Пелагея Пантелеевна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Свешников Захар Иванович

Мать ребёнка: Свешникова Пелагея Пантелеевна

Кунгур, Сибирская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1741

Сын: Свешников Евтихей Иванович

Мать ребёнка: Свешникова Пелагея Пантелеевна

Кунгур, Сибирская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1770
Кунгур, Казанская Губерния Российская Империя
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