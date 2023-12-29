Свешников Иван Андреевич
Место рожденияМосква, Царство Русское
Дата рождения1707
Дата смертиПосле 1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Свешников Андрей Петрович
Мать: не указана
Москва, Царство Русское
Бракосочетание
1735
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Свешникова Пелагея Пантелеевна
Кунгур, Сибирская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1741
Сын: Свешников Евтихей Иванович
Мать ребёнка: Свешникова Пелагея Пантелеевна
Кунгур, Сибирская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1770
Кунгур, Казанская Губерния Российская Империя