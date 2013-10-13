Куденеко Галина (Суракова) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куденеко Галина (Суракова) Дмитриевна

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Место рождения

Оржевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

24.02.1935

Дата смерти

13.10.2013

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1935

Отец: Сураков Дмитрий Семенович

Мать: Суракова Арина Ивановна

Оржевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.04.1962

Сын: Куденко Сергей Викторович

Отец ребёнка: Куденеко Виктор Иванович

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куденеко Виктор Иванович

Смерть
13.10.2013
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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