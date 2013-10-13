Куденеко Галина (Суракова) Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения24.02.1935
Дата смерти13.10.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1935
Отец: Сураков Дмитрий Семенович
Мать: Суракова Арина Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1962
Сын: Куденко Сергей Викторович
Отец ребёнка: Куденеко Виктор Иванович
Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.2013
Пенза, город Пенза, Пензенская область