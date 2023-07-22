Маринина Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринина Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1983

Сын: Сысойкин Максим Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысойкин Александр Николаевич