Маринина Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1983
Сын: Сысойкин Максим Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сысойкин Александр Николаевич