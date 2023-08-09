Соколов (Московкин) Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 21.01.1927
Дата смертиС 1989 по 1991
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.01.1927
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Московкина Полина
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Бракосочетание
С 1952 по 1953
Место жительства
С 1952 по 1953
Приехал с другом с Москвы в ~1952-53 гг
Рождение ребёнка
03.10.1953
Рождение ребёнка
21.07.1955
Рождение ребёнка
28.01.1957
Смена фамилии
Неизвестно
Фамилию сменил, вроде как потеряли документы и дали новую от балды.
Смерть
С 1989 по 1991