Соколов (Московкин) Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов (Московкин) Иван Григорьевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 21.01.1927

Дата смерти

С 1989 по 1991

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

Около 1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.01.1927

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Московкина Полина

Москва, город федерального значения Москва
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Бракосочетание
С 1952 по 1953

Жена: Соколова Екатерина Михайловна

Покровка, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Место жительства
С 1952 по 1953
Покровка, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Приехал с другом с Москвы в ~1952-53 гг
Рождение ребёнка
03.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Екатерина Михайловна

Покровка, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Екатерина Михайловна

Покровка, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Екатерина Михайловна

Покровка, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Смена фамилии
Неизвестно
Фамилию сменил, вроде как потеряли документы и дали новую от балды.
Смерть
С 1989 по 1991