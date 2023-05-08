Бушуева Варвара Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Бушуев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Бушуева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Бушуев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бушуева Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Бушуев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Бушуев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Бушуева Александра Андреевна
Отец ребёнка: Бушуев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Бушуева Анфиса Андреевна
Отец ребёнка: Бушуев Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно