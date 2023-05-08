Бушуева Варвара Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева Варвара Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Бушуев Михаил Андеевич

Отец ребёнка: Бушуев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Бушуева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Бушуев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Бушуева Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Бушуев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Бушуев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Бушуев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Бушуева Александра Андреевна

Отец ребёнка: Бушуев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Бушуева Анфиса Андреевна

Отец ребёнка: Бушуев Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно