Мурясов Биктахир (Тахир) Биктимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурясов Биктахир (Тахир) Биктимирович

Место рождения

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Мурясов Биктимир

Мать: Мурясова Камиля

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
15.07.1932

Дочь: Байтимирова Хадикя Биктахировна (Тахировна)

Мать ребёнка: Мурясова Хабибя

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
1936

Сын: Мурясов Равиль Биктахирович (Тахирович)

Мать ребёнка: Мурясова Хабибя

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касымова Танзиля Биктахировна (Тахировна)

Мать ребёнка: Мурясова Хабибя

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурясов Хамид Биктахирович (Тахирович)

Мать ребёнка: Мурясова Хабибя

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурясов Аужяр (Авзяр) Биктахирович (Тахирович)

Мать ребёнка: Мурясова Хабибя

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хажяр Биктахировна (Тахировна)

Мать ребёнка: Мурясова Хабибя

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хадия Биктахировна (Тахировна)

Мать ребёнка: Мурясова Хабибя

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурясов Фарит Биктахирович (Тахирович)

Мать ребёнка: Мурясова Хабибя

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурясова Хабибя

Смерть
Неизвестно
д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
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