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Графов Георгий Прокофьевич

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

01.04.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1836 ст.

Отец: Графов Прокопий Адрианович

Мать: Графова Анна Ильина

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-745-1437 1074об-1075 107 семья в исп.1841 в Строгино 77 семья в 1850 34 семья в 1858
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Графова Агрофена Андреевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Графов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Графова Агрофена Андреевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Графова Агрофена Андреевна

Смерть
Неизвестно
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