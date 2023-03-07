Графов Георгий Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1836 ст.
Отец: Графов Прокопий Адрианович
Мать: Графова Анна Ильина
203-745-1437 1074об-1075 107 семья в исп.1841 в Строгино 77 семья в 1850 34 семья в 1858
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Графова Агрофена Андреевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Графов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Графова Агрофена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно