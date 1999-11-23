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Абдрашитов Рафкат

Место рождения

Оренбургская обл., Сорочинский район, село Ибряево

Дата рождения

26.11.1929

Дата смерти

23.11.1999

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1929

Отец: Абдрашитов Сабур

Мать: Ибятова Мархаба

Оренбургская обл., Сорочинский район, село Ибряево
Место жительства
1946
Оренбургская обл., г. Новотроицк
Военная служба
Между 1950 и 1953
Приморский край
армия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдрашитова Загире

Работа или профессия
Неизвестно
Оренбургская обл., г. Новотроицк
ОХМК (металлургический комбинат), мастер в фасонно-литейном цехе.
Образование
Неизвестно
Оренбургская обл., Сорочинский район, село Ибряево
образование 7 классов
Смерть
23.11.1999
Оренбургская обл., г. Новотроицк
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