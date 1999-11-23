Абдрашитов Рафкат
Место рожденияОренбургская обл., Сорочинский район, село Ибряево
Дата рождения26.11.1929
Дата смерти23.11.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1929
Отец: Абдрашитов Сабур
Мать: Ибятова Мархаба
Оренбургская обл., Сорочинский район, село Ибряево
Место жительства
1946
Оренбургская обл., г. Новотроицк
Военная служба
Между 1950 и 1953
Приморский край
армия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдрашитова Загире
Работа или профессия
Неизвестно
Оренбургская обл., г. Новотроицк
ОХМК (металлургический комбинат), мастер в фасонно-литейном цехе.
Образование
Неизвестно
Оренбургская обл., Сорочинский район, село Ибряево
образование 7 классов
Смерть
23.11.1999
Оренбургская обл., г. Новотроицк