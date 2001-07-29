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Шульгинова Мария Ивановна

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Место рождения

Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

26.02.1914

Дата смерти

29.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валько (Шульгинова) Анна Семёновна

Отец ребёнка: Шульгинов Семён Стефанович

Рождение ребёнка
04.01.1936

Дочь: Ткачёва (Шульгинова) Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Шульгинов Семён Стефанович

Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
26.08.1940

Сын: Шульгинов Александр Семенвич

Отец ребёнка: Шульгинов Семён Стефанович

Смерть
29.07.2001
Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

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