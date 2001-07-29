Шульгинова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.02.1914
Дата смерти29.07.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валько (Шульгинова) Анна Семёновна
Отец ребёнка: Шульгинов Семён Стефанович
Рождение ребёнка
04.01.1936
Дочь: Ткачёва (Шульгинова) Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Шульгинов Семён Стефанович
Рождение ребёнка
26.08.1940
Сын: Шульгинов Александр Семенвич
Отец ребёнка: Шульгинов Семён Стефанович
Смерть
29.07.2001