Климова (Надымова) Анна Сосипатрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Надымова) Анна Сосипатрова

Место рождения

Большая Серва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.06.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1865 ст.

Отец: Надымов Сосипатр Михайлов (незаконнорожд.)

Мать: Надымова Варвара Тихонова

Большая Серва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121169#21
Крещение
02.06.1865 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121169#21
Бракосочетание
26.01.1886 ст.

Муж: Климов Константин Зотиков

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/875077#75
Место жительства
До 1886 ст.
Большая Серва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.

Сын: Климов Матфей Константинов

Отец ребёнка: Климов Константин Зотиков

Рождение ребёнка
Около 20.07.1891 ст.

Дочь: Климова Мария Константинова

Отец ребёнка: Климов Константин Зотиков

Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121187#45
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.

Сын: Климов Василий Константинов

Отец ребёнка: Климов Константин Зотиков

Рождение ребёнка
Около 1897 ст.

Дочь: Татиана Константинова

Отец ребёнка: Климов Константин Зотиков

Рождение ребёнка
Около 17.12.1898 ст.

Дочь: Анастасия Константинова

Отец ребёнка: Климов Константин Зотиков

Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/875096#62
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Климова Анастасия Константинова

Отец ребёнка: Климов Константин Зотиков

Место жительства
С 1904 по 1911 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Кудымкарской Николаевской церкви 1904 https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68634#62 1911 https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Климов Борис Константинов

Отец ребёнка: Климов Константин Зотиков

Рождение ребёнка
Около 1908 ст.

Дочь: Ольга Константинова

Отец ребёнка: Климов Константин Зотиков

Смерть
Неизвестно