Климова (Надымова) Анна Сосипатрова
Место рождения
Дата рождения01.06.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1865 ст.
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121169#21
Крещение
02.06.1865 ст.
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121169#21
Бракосочетание
26.01.1886 ст.
https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/875077#75
Место жительства
До 1886 ст.
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.
Сын: Климов Матфей Константинов
Отец ребёнка: Климов Константин Зотиков
Рождение ребёнка
Около 20.07.1891 ст.
Дочь: Климова Мария Константинова
Отец ребёнка: Климов Константин Зотиков
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121187#45
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.
Сын: Климов Василий Константинов
Отец ребёнка: Климов Константин Зотиков
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.
Дочь: Татиана Константинова
Отец ребёнка: Климов Константин Зотиков
Рождение ребёнка
Около 17.12.1898 ст.
Дочь: Анастасия Константинова
Отец ребёнка: Климов Константин Зотиков
https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/875096#62
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Климова Анастасия Константинова
Отец ребёнка: Климов Константин Зотиков
Место жительства
С 1904 по 1911 ст.
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Кудымкарской Николаевской церкви 1904 https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68634#62 1911 https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Климов Борис Константинов
Отец ребёнка: Климов Константин Зотиков
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.
Дочь: Ольга Константинова
Отец ребёнка: Климов Константин Зотиков
Смерть
Неизвестно