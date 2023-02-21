Шмидт (Schmidt) Мария Саломея (Maria Salomea)
Место рожденияОберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения19.02.1713
Дата смерти21.03.1792
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1713
Отец: Шмидт Николаус
Мать: Мария
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
01.11.1743
Отец ребёнка: Фризон Иоганнес Адам
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фризон Иоганнес Адам
Смерть
21.03.1792
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция