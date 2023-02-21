Шмидт (Schmidt) Мария Саломея (Maria Salomea) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмидт (Schmidt) Мария Саломея (Maria Salomea)

Шмидт (Schmidt) Мария Саломея (Maria Salomea)

avatar

Место рождения

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

19.02.1713

Дата смерти

21.03.1792

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1713

Отец: Шмидт Николаус

Мать: Мария

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
01.11.1743

Сын: Фризон Иоганнес Мартин

Отец ребёнка: Фризон Иоганнес Адам

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фризон Иоганнес Адам

Смерть
21.03.1792
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close