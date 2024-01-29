Абилов Музип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абилов Музип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Музипов Мукым

Мать ребёнка: Абилова Картиняй

Рождение ребёнка
1920

Сын: Музипов Муслим

Мать ребёнка: Абилова Картиняй

Рождение ребёнка
1922

Сын: Музипов Габдрахман

Мать ребёнка: Абилова Картиняй

Рождение ребёнка
02.06.1926

Сын: Музипов Мугим

Мать ребёнка: Абилова Картиняй

Рождение ребёнка
1928

Сын: Музипов Нахим

Мать ребёнка: Абилова Картиняй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамдия

Мать ребёнка: Абилова Картиняй

Смерть
Неизвестно
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