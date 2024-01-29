Абилов Музип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Музипов Мукым
Мать ребёнка: Абилова Картиняй
Рождение ребёнка
1920
Сын: Музипов Муслим
Мать ребёнка: Абилова Картиняй
Рождение ребёнка
1922
Сын: Музипов Габдрахман
Мать ребёнка: Абилова Картиняй
Рождение ребёнка
02.06.1926
Сын: Музипов Мугим
Мать ребёнка: Абилова Картиняй
Рождение ребёнка
1928
Сын: Музипов Нахим
Мать ребёнка: Абилова Картиняй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамдия
Мать ребёнка: Абилова Картиняй
Смерть
Неизвестно