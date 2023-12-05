Арефьев Александр Инокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьев Александр Инокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Арефьев Инокентий Архипович

Мать: не указана

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