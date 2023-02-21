Кузьмин Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Павел Андреевич

Кузьмин Павел Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.12.1999

Жена: скрыто настройками приватности

Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.04.2004

Сын: Кузьмин Александр Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.04.2014

Сын: Кузьмин Михаил Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close