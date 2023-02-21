Кузьмин Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.12.1999
Жена: скрыто настройками приватности
Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.04.2004
Сын: Кузьмин Александр Павлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.04.2014
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности