Мерзляков Иона Иванович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти25.02.1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Мерзляков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1815
Замостовая, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1819
Дочь: Лунева Домна Ионовна
Мать ребёнка: Мерзлякова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
06.09.1825 ст.
Мать ребёнка: Мерзлякова Татьяна Федоровна
В крещении восприемники: Иван Егорович Колчанов, Елисей Кузьмич Мерзляков.
Рождение ребёнка
20.11.1830 ст.
Мать ребёнка: Мерзлякова Татьяна Федоровна
Крещен 28.11.1830 г. Восприемники: Ионы сын Игнатий и той же деревни Елена Ивановна Мерзлякова.
Рождение ребёнка
01.05.1844 ст.
Дочь: Мерзлякова Ирина Ионовна
Мать ребёнка: Мерзлякова Татьяна Федоровна
Смерть
25.02.1853