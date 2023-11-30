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Мерзляков Иона Иванович

Место рождения

Подволок, Оханский, Пермский край

Дата рождения

1791

Дата смерти

25.02.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Мерзляков Иван

Мать: не указана

Подволок, Оханский, Пермский край
Бракосочетание
24.01.1815

Жена: Мерзлякова Татьяна Федоровна

Замостовая, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1819

Дочь: Лунева Домна Ионовна

Мать ребёнка: Мерзлякова Татьяна Федоровна

Подволок, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
06.09.1825 ст.

Сын: Мерзляков Елисей Ионович

Мать ребёнка: Мерзлякова Татьяна Федоровна

Подволок, Оханский, Пермский край
В крещении восприемники: Иван Егорович Колчанов, Елисей Кузьмич Мерзляков.
Рождение ребёнка
20.11.1830 ст.

Сын: Мерзляков Яков Ионович

Мать ребёнка: Мерзлякова Татьяна Федоровна

Подволок, Оханский, Пермский край
Крещен 28.11.1830 г. Восприемники: Ионы сын Игнатий и той же деревни Елена Ивановна Мерзлякова.
Рождение ребёнка
01.05.1844 ст.

Дочь: Мерзлякова Ирина Ионовна

Мать ребёнка: Мерзлякова Татьяна Федоровна

Подволок, Оханский, Пермский край
Смерть
25.02.1853
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