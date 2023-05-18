Романова Федосья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Романов Гурий Иванов
Отец ребёнка: Романов Иван Трофимов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Романов Иван Трофимов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Романов Иван Трофимов
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Романов Иван Трофимов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Романов Иван Трофимов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Романов Иван Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно