Романова Федосья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Федосья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Романов Гурий Иванов

Отец ребёнка: Романов Иван Трофимов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Романов Иван Трофимов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Романов Иван Трофимов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Романов Степан Иванов

Отец ребёнка: Романов Иван Трофимов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Романов Иван Трофимов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Романов Иван Трофимов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Иван Трофимов

Смерть
Неизвестно