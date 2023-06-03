Пирогов Артем Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогов Артем Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.2015

Сын: Пирогов Артур Артемович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.05.2019

Дочь: Пирогова Маргарита Артемовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности