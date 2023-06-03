Пирогов Артем Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.2015
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.05.2019
Дочь: Пирогова Маргарита Артемовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности