Кезина Евдокия Трофимова
Место рождения
Дата рождения1765 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787 ст.
Сын: Кезин Иван Иванов
Отец ребёнка: Кезин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Кезин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Степанида Иванова
Отец ребёнка: Кезин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Кезин Федор Иванов
Отец ребёнка: Кезин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1798 ст.
Дочь: Аксинья Иванова
Отец ребёнка: Кезин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Афимья Иванова
Отец ребёнка: Кезин Иван Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кезин Иван Тимофеев
Смерть
Неизвестно