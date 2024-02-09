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Кезина Евдокия Трофимова

Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1765 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Кезин Иван Иванов

Отец ребёнка: Кезин Иван Тимофеев

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Кезин Иван Тимофеев

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Степанида Иванова

Отец ребёнка: Кезин Иван Тимофеев

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Кезин Федор Иванов

Отец ребёнка: Кезин Иван Тимофеев

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1798 ст.

Дочь: Аксинья Иванова

Отец ребёнка: Кезин Иван Тимофеев

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Афимья Иванова

Отец ребёнка: Кезин Иван Тимофеев

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кезин Иван Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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