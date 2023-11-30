Бахвалова Ирина Захаровна
Место рождения
Дата рождения03.04.1853 ст.
Дата смерти06.10.1916 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1877
Дочь: Бахвалова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Бахвалов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
22.03.1880 ст.
Сын: Соколов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Бахвалов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
15.10.1882 ст.
Сын: Соколов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Бахвалов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
02.09.1887
Сын: Бахвалов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Бахвалов Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.1916 ст.