Бахвалова Ирина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахвалова Ирина Захаровна

Бахвалова Ирина Захаровна

Место рождения

Селино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.04.1853 ст.

Дата смерти

06.10.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Селино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.11.1877

Дочь: Бахвалова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Бахвалов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
22.03.1880 ст.

Сын: Соколов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Бахвалов Сергей Васильевич

Дорок, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.10.1882 ст.

Сын: Соколов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Бахвалов Сергей Васильевич

Дорок, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.09.1887

Сын: Бахвалов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Бахвалов Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахвалов Сергей Васильевич

Смерть
06.10.1916 ст.
Дорок, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close