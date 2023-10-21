Серов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мутылин Александра Николаевна

Мать ребёнка: Серова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Серова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тутова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Серова Анастасия

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Песчанка
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