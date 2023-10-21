Серов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мутылин Александра Николаевна
Мать ребёнка: Серова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Серова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тутова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Серова Анастасия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Песчанка