Ваганов Яким Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698 ст.
Дата смерти1778 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698 ст.
Отец: Ваганов Дементий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1732 ст.
Дочь: Попкова (Ваганова) Марина Якимовна
Мать ребёнка: Ваганова Прасковья Киприановна
Смерть
1778 ст.
Мендерское, Белозерский муниципальный район, Курганская область