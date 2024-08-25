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Ваганов Яким Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698 ст.

Дата смерти

1778 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698 ст.

Отец: Ваганов Дементий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваганова Прасковья Киприановна

Рождение ребёнка
1732 ст.

Дочь: Попкова (Ваганова) Марина Якимовна

Мать ребёнка: Ваганова Прасковья Киприановна

Смерть
1778 ст.
Мендерское, Белозерский муниципальный район, Курганская область

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