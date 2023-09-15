Окошева Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окошева Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Мурчаков Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.08.1933

Сын: Окошев Иван Федорович

Отец ребёнка: Окошев Федор ?

Тюдрала, Усть-Канский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окошев Федор ?

Смерть
Неизвестно
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