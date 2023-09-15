Окошева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Мурчаков Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.08.1933
Отец ребёнка: Окошев Федор ?
Тюдрала, Усть-Канский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Окошев Федор ?
Смерть
Неизвестно