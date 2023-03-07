Смолякова (Смолякова) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения17.06.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1894
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1894
Крещение
18.06.1894
Крещение 6/06/1894. Священник Дмитрий Меркуриев Смоляков Фёдор Тимофеевич. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Смолякова Елена Илларионовна. Мать. Православная Голубев Даниил Илларионович.... Показать все
Смерть
Неизвестно