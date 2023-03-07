Смолякова (Смолякова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолякова (Смолякова) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

17.06.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1894

Отец: Смоляков Фёдор Тимофеевич

Мать: Смолякова Елена Илларионовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1894
Крещение
18.06.1894
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Крещение 6/06/1894. Священник Дмитрий Меркуриев Смоляков Фёдор Тимофеевич. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Смолякова Елена Илларионовна. Мать. Православная Голубев Даниил Илларионович.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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