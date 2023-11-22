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Лосик Петр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

29.09.1959

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1897 г.р.

Дети

1918 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Лосик Дмитрий Петрович

Мать: ?

Бракосочетание
22.05.1917

Жена: Лосик Пелагея Яковлевна

Село Больше-Промышленновское
Рождение ребёнка
19.05.1918

Сын: Лосик Константин Петрович

Мать ребёнка: Лосик Пелагея Яковлевна

Поселок Петровский
Рождение ребёнка
1919

Сын: Лосик Степан Петрович

Мать ребёнка: Лосик Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
10.04.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лосик Пелагея Яковлевна

Кемеровская обл., Кемеровский р-н, д. Петровка
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лосик Пелагея Яковлевна

г. Кемерово, шахта имени Волкова
Рождение ребёнка
02.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лосик Пелагея Яковлевна

д.Петровка Рудничного района Кемеровской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Петровна

Мать ребёнка: Лосик Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Петровна

Мать ребёнка: Лосик Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосик Петр Петрович

Мать ребёнка: Лосик Пелагея Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
работал завхозом Андреевского колхоза (совхоза)
Смерть
29.09.1959
Щегловский район, Андреевский с/с, д. Петровка
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