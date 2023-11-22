Лосик Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смерти29.09.1959
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Лосик Дмитрий Петрович
Мать: ?
Бракосочетание
22.05.1917
Жена: Лосик Пелагея Яковлевна
Село Больше-Промышленновское
Рождение ребёнка
19.05.1918
Сын: Лосик Константин Петрович
Мать ребёнка: Лосик Пелагея Яковлевна
Поселок Петровский
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Лосик Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
10.04.1922
Кемеровская обл., Кемеровский р-н, д. Петровка
Рождение ребёнка
1924
г. Кемерово, шахта имени Волкова
Рождение ребёнка
02.12.1926
д.Петровка Рудничного района Кемеровской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Петровна
Мать ребёнка: Лосик Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Петровна
Мать ребёнка: Лосик Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лосик Петр Петрович
Мать ребёнка: Лосик Пелагея Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
работал завхозом Андреевского колхоза (совхоза)
Смерть
29.09.1959
Щегловский район, Андреевский с/с, д. Петровка