Романов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1948
Дочь: Романова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Романова Александра
Рождение ребёнка
16.03.1952
Дочь: Романова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Романова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Галина
Мать ребёнка: Романова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Александра
Смерть
Неизвестно