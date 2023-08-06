Романов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1948

Дочь: Романова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Романова Александра

Рождение ребёнка
16.03.1952

Дочь: Романова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Романова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Галина

Мать ребёнка: Романова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Александра

Смерть
Неизвестно