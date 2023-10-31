Дроздов Дмитрий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Дмитрий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.07.1940

Жена: Дроздова Глафира Иванова

Рождение ребёнка
10.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дроздова Глафира Иванова

Смерть
Неизвестно
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