Ирина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1834
Муж: Логгин Васильев
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Иван Логинов
Отец ребёнка: Логгин Васильев
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Гавриил Логинов
Отец ребёнка: Логгин Васильев
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Агафья Логинова
Отец ребёнка: Логгин Васильев
Рождение ребёнка
06.08.1842 ст.
Дочь: Наталья Логинова
Отец ребёнка: Логгин Васильев
Родители: починка Мендового Устья новокрещанин из вотяков Логин Васильев и законная жена его Ирина Ильина
Рождение ребёнка
07.10.1844 ст.
Сын: Степан Логинов
Отец ребёнка: Логгин Васильев
Родители: починка Мендового Устья новокрещен из вотяков Логин Васильев и законная жена его Ирина Ильина
Рождение ребёнка
19.01.1847 ст.
Дочь: Евдокия Логинова
Отец ребёнка: Логгин Васильев
Родители: починка Мендового Устья новокрещанин из вотяков Логин Васильев и законная жена его Ирина Ильина
Рождение ребёнка
04.03.1849 ст.
Сын: Арсений Логинов
Отец ребёнка: Логгин Васильев
Родители: починка Дендывай новокрещен из вотяков Логин Васильев и законная жена его Ирина Ильина
Смерть
Неизвестно