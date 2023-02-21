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Ирина Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1834 г.р.
Около 1838 г.р.
Около 1841 г.р.
1842 г.р.
1844 г.р.
1847 г.р.

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НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1834

Муж: Логгин Васильев

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Иван Логинов

Отец ребёнка: Логгин Васильев

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Гавриил Логинов

Отец ребёнка: Логгин Васильев

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Агафья Логинова

Отец ребёнка: Логгин Васильев

Рождение ребёнка
06.08.1842 ст.

Дочь: Наталья Логинова

Отец ребёнка: Логгин Васильев

Родители: починка Мендового Устья новокрещанин из вотяков Логин Васильев и законная жена его Ирина Ильина
Рождение ребёнка
07.10.1844 ст.

Сын: Степан Логинов

Отец ребёнка: Логгин Васильев

Родители: починка Мендового Устья новокрещен из вотяков Логин Васильев и законная жена его Ирина Ильина
Рождение ребёнка
19.01.1847 ст.

Дочь: Евдокия Логинова

Отец ребёнка: Логгин Васильев

Родители: починка Мендового Устья новокрещанин из вотяков Логин Васильев и законная жена его Ирина Ильина
Рождение ребёнка
04.03.1849 ст.

Сын: Арсений Логинов

Отец ребёнка: Логгин Васильев

Родители: починка Дендывай новокрещен из вотяков Логин Васильев и законная жена его Ирина Ильина
Смерть
Неизвестно
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