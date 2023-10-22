Ирина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Павел Фомич
Рождение ребёнка
25.07.1842 ст.
Сын: Никонор Павлович
Отец ребёнка: Павел Фомич
Рождение ребёнка
27.05.1848 ст.
Сын: Иван Павлович
Отец ребёнка: Павел Фомич
Рождение ребёнка
22.07.1850
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Павел Фомич
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Сын: Василий Павлович
Отец ребёнка: Павел Фомич
Рождение ребёнка
11.03.1857 ст.
Дочь: Гликерия Павловна
Отец ребёнка: Павел Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Фомич
Смерть
Неизвестно