Ирина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Павел Фомич

Рождение ребёнка
25.07.1842 ст.

Сын: Никонор Павлович

Отец ребёнка: Павел Фомич

Петропавловка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.05.1848 ст.

Сын: Иван Павлович

Отец ребёнка: Павел Фомич

Петропавловка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.07.1850

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Павел Фомич

Петропавловка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Сын: Василий Павлович

Отец ребёнка: Павел Фомич

Рождение ребёнка
11.03.1857 ст.

Дочь: Гликерия Павловна

Отец ребёнка: Павел Фомич

Петропавловка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Фомич

Смерть
Неизвестно
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