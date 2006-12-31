(Нерсесянц, После Удочерения Бусенко) Нина Акимовна
Место рожденияг. Пятигорск
Дата рождения25.11.1918
Дата смерти31.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1918
Отец: Нерсесянц Айк Хубиян
г. Пятигорск
Рождение ребёнка
06.08.1951
Сын: Капитонов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Пятигорск
Смерть
31.12.2006
г. Пятигорск
Похороны
Неизвестно
г. Пятигорск