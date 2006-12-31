(Нерсесянц, После Удочерения Бусенко) Нина Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нерсесянц, После Удочерения Бусенко) Нина Акимовна

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Место рождения

г. Пятигорск

Дата рождения

25.11.1918

Дата смерти

31.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1918

Отец: Нерсесянц Айк Хубиян

Мать: Бусенко Ашхен Мартиросовна

г. Пятигорск
Рождение ребёнка
06.08.1951

Сын: Капитонов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Пятигорск
Смерть
31.12.2006
г. Пятигорск
Похороны
Неизвестно
г. Пятигорск
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