Усик МужАлександы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Усик Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усик Сергей
Мать ребёнка: Усик Александра Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно