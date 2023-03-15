Фроликова Вавара Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.11.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1876
Отец ребёнка: Фроликов Даниил Иванов
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Фроликов Даниил Иванов
Рождение ребёнка
13.02.1885
Дочь: Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Фроликов Даниил Иванов
Рождение ребёнка
26.10.1891
Отец ребёнка: Фроликов Даниил Иванов
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Фроликов Даниил Иванов
Смерть
11.11.1914
Причина смерти: Болезнь