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Фроликова Вавара Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.11.1914

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1876

Сын: Фроликов Иван Данилов

Отец ребёнка: Фроликов Даниил Иванов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Фроликов Емельян Данилов

Отец ребёнка: Фроликов Даниил Иванов

Рождение ребёнка
13.02.1885

Дочь: Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Фроликов Даниил Иванов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.10.1891

Сын: Фроликов Козьма Данилов

Отец ребёнка: Фроликов Даниил Иванов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Фроликов Георгий Данилов

Отец ребёнка: Фроликов Даниил Иванов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
11.11.1914
Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: Болезнь
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