Лех Казимир Марьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛех Казимир Марьянович

Лех Казимир Марьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1961

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.04.1964

Сын: Лех Сергей Казимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1974
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close