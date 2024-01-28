Лех Казимир Марьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1961
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.04.1964
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1974